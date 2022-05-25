Президент подчеркнул, что нужно время и очень много чрезвычайных усилий украинцев, чтобы переломить преимущество оккупантов в количестве техники и вооружения.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что поставки Украине тяжелого вооружения являются лучшей инвестицией в сохранение стабильности в мире.

Об этом президент заявил в видеообращении.

"Сейчас на Донбассе ситуация крайне сложная, фактически туда для наступления брошена вся мощь российской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск - оккупанты хотят разрушить там все", - отметил он.

Как отметил Зеленский, перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что они осознают бессмысленность этой войны для России и то, что стратегически у их армии нет шансов.

"Но нужно время и еще очень много чрезвычайных усилий нашего народа, чтобы переломить их преимущество в количестве техники и вооружения", - подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил партнеров Украины за помощь, однако подчеркнул, что чем дольше длится эта война, тем больше будет цена защиты свободы не только для Украины, но и для всего свободного мира.

"Поэтому поставки Украине тяжелого вооружения, реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельной и иного оружия - это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире и в недопущении многих кризисов, которые Россия планирует или уже спровоцировала", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на авиабазе Вооруженных сил США в Европе "Рамштайн" состоялась вторая встреча руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран.

По результатам встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны планируют предоставить Украине противокорабельные ракеты, реактивные системы, танки и боеприпасы.

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