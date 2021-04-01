Президент Владимир Зеленский отмечает, что Российская Федерация пытается давить на Украину путем наращивания войск на границе.
Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.
В частности, он отметил, что вопрос войны и мира разделил бы на два пункта. "Прежде всего - о Донбассе. Так, эскалация заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых - только за первые месяцы. Такова цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Нашей Украины", - заявил президент.
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В то же время, глава государства отмечает, что продолжается работа над тем, чтобы режим прекращения огня на востоке Украины был эффективным.
"Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым. Это понятно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее - как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", - подчеркнул Зеленский.
Вторым пунктом президент назвал наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной. "Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокациях вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности", - добавил Зеленский.
"Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", - заверил президент.
Зеленский отметил, что процесс переговоров по поводу мира нелегкий.
"Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", - заявил президент.
Эскалация ситуации на востоке Украины
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.
- Российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
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