Глава государства заявляет, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию введения более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Российская Федерация пытается давить на Украину путем наращивания войск на границе.

Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, он отметил, что вопрос войны и мира разделил бы на два пункта. "Прежде всего - о Донбассе. Так, эскалация заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых - только за первые месяцы. Такова цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Нашей Украины", - заявил президент.

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В то же время, глава государства отмечает, что продолжается работа над тем, чтобы режим прекращения огня на востоке Украины был эффективным.

"Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым. Это понятно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее - как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем", - подчеркнул Зеленский.

Вторым пунктом президент назвал наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной. "Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокациях вдоль границы - это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности", - добавил Зеленский.

"Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", - заверил президент.

Зеленский отметил, что процесс переговоров по поводу мира нелегкий.

"Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", - заявил президент.

Эскалация ситуации на востоке Украины

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

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Автор: Виталий Саенко