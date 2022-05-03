Звание "Героя Украины" присвоено старшему лейтенанту Дмитрию Тодорову "за личную смелость и чрезвычайную эффективность" в боях против оккупантов в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 438 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Вооруженные силы Украины героически сдерживают попытки оккупантов наступать. Харьковское направление, Донбасс, юг страны – везде ситуация остается крайне сложной. Но я благодарен каждому и каждой, нашим защитникам, которые держат оборону. Только что подписал большой указ о награждении наших военных", - рассказал президент.

Так, 438 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами.

В частности, звание "Героя Украины" присвоено старшему лейтенанту Дмитрию Тодорову Руслановичу "за личную смелость и чрезвычайную эффективность" в боях против оккупантов в Донецкой области.

"Вечная слава каждому, кто встал на защиту нашего государства! Вечная память всем, кто погиб за Украину! Слава Украине", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский оценил риск применения ядерного оружия Россией.

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