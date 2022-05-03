Президент подчеркнул, что из этого РФ зарабатывает и даже не понимает, что международное право и мир в Европе нужно уважать.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что кроме блокирования доходов от энергоресурсов, необходимо заблокировать все экспортно-импортные операции с Россией.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Работаем над новыми санкционными шагами против России. В ближайшее время ожидаем новый пакет от Евросоюза", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в этом пакете должны быть четкие шаги на блокирование доходов России от энергоресурсов.

"Очень верим в это. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за топливо. Но также уже сейчас стоит готовиться и к следующим санкционным шагам", - сказал Зеленский.

По его словам, в любом случае придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией.

"Ибо они в Москве зарабатывают. И даже не поймут, что международное право и мир в Европе нужно уважать", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский оценил риск применение ядерного оружия Россией.

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