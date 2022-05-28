Четверых из них – посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 198 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Подписал сегодня указ о награждении наших военных. Государственными наградами отмечены 198 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Четверых из них – посмертно. А также 27 военнослужащих Главного управления разведки", – сообщил Зеленский.

Также Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что ситуация на Донбассе очень тяжелая: "Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже в первые дни после 24-го (февраля – УНИАН). Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация – все".

Ранее сообщалось, что на Донбассе украинские защитники только за сутки отбили 8 вражеских атак и уничтожили много техники захватчиков.

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