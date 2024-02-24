Силы обороны Украины отбивают десятки атак российских войск.

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 84 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Также сообщается, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил две безуспешные атаки на позиции наших защитников в районе Синьковки Харьковской области.

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Война в Украине 24 февраля - ситуация на фронте

По информации Генштаба ВСУ, на самых "горячих" направлениях фронта ситуация следующая:

на Лиманском направлении ВСУ отбили две атаки россиян в районе населенного пункта Терны;

направлении ВСУ отбили две атаки россиян в районе населенного пункта Терны; на Бахмутском направлении ВСУ отбили девять атак россиян в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области;

направлении ВСУ отбили девять атак россиян в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области; на Авдеевском направлении ВСУ отбили девять атак россиян в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

направлении ВСУ отбили девять атак россиян в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское. на Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать россиян в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где войска РФ 44 раза пытались прорвать оборону;

направлении ВСУ продолжают удерживать россиян в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где войска РФ 44 раза пытались прорвать оборону; на Запорожском направлении ВСУ отбили восемь атак россиян а у Роботиного;

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов окупантов. Понеся потери, враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра", - сообщили в Генштабе.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, ВСУ уничтожили в боях существенное количество россиян: на утро 24 февраля. Официально Силы обороны Украины ликвидировали более 400 тысяч оккупантов, за сутки защитники уничтожили плюс 770 человек.

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