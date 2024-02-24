За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 84 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях российские войска сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Также сообщается, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил две безуспешные атаки на позиции наших защитников в районе Синьковки Харьковской области.
Война в Украине 24 февраля - ситуация на фронте
По информации Генштаба ВСУ, на самых "горячих" направлениях фронта ситуация следующая:
- на Лиманском направлении ВСУ отбили две атаки россиян в районе населенного пункта Терны;
- на Бахмутском направлении ВСУ отбили девять атак россиян в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области;
- на Авдеевском направлении ВСУ отбили девять атак россиян в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.
- на Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать россиян в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где войска РФ 44 раза пытались прорвать оборону;
- на Запорожском направлении ВСУ отбили восемь атак россиян а у Роботиного;
"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов окупантов. Понеся потери, враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра", - сообщили в Генштабе.
Война в Украине - актуальное
Как сообщал УНИАН, ВСУ уничтожили в боях существенное количество россиян: на утро 24 февраля. Официально Силы обороны Украины ликвидировали более 400 тысяч оккупантов, за сутки защитники уничтожили плюс 770 человек.