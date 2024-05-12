Топ-военный призвал верить и поддерживать Силы обороны.

Ситуация в Харьковской области в зоне ответственности 125 обр ТрО ВСУ сложная, но контролируемая.

Как сообщил Командир 125 обр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко, подразделения бригады дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках.

"Населенные пункты, в которые зашел враг, находились в постоянной "серой зоне", а потому успех противника является достаточно условным и стоит ему огромных потерь в технике и живой силе. Территория, занятая противником, локализована и по нему осуществляется постоянное огневое поражение", - отметил Горбенко. Видео дня

Генерал призвал верить и поддерживать Силы обороны.

Ситуация на Харьковщине - что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 мая российские оккупанты предприняли попытку прорыва линии обороны украинской армии в Харьковской области. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

По данным наблюдателей, в Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Враг имеет продвижение в населенном пункте Глубокое.

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