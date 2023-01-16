Это касается как официальной, так и бизнесовой.

Сегодня, 16 января, открылся Всемирный экономический форум в Давосе. Впервые за несколько лет он пройдет в "классическом" формате. Однако есть одно важное отличие – на мероприятии не будет российских делегаций.

Такая информация поступила от агентства "Интерфакс" из РФ: "Заметное отличие от форумов за последние десятилетия — отсутствие российской делегации, не только официальной, но и бизнесовой".

Эти сведения подтвердили журналисты Bloomberg. Как сообщил портал, в прежние годы в Давос приезжало немало российских олигархов, но в 2023-м ни один из них не явится на мероприятие. Китайская делегация на форуме тоже отсутствует.

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Экономический форум в Давосе: что известно

Последний раз событие проходило в "классическом" формате в 2020 году — еще до разгара пандемии COVID-19. В 2021-м он прошел полностью онлайн, а в 2022-м форум впервые в истории перенесли с зимы на лето.

На этот раз мероприятие посетят 116 миллиардеров. Из них 33 приедут из США, 16 — из стран Европы, 13 — из Индии.

В традиционном обращении к народу Украины 13 января президент Владимир Зеленский заявил: "Готовимся также и к участию Украины в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году традиционная экономическая тематика форума, очевидно, будет уступать вопросам безопасности. И для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ".

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