Президент указал, что на оккупированных территориях Донбасса возникла гуманитарная катастрофа,

Президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение войны на Донбассе и освобождение украинских территорий своим главным приоритетом.

Читайте также"Уже забыл эту историю": Зеленский не обиделся на экс-главу МИД Австрии за танец с Путиным на свадьбе

Как сообщает «ТСН», такое заявление он сделал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

"Когда я что-то обещаю, это — не просто пустые слова. Окончание войны и возвращение украинских территорий — это мой главный приоритет. И это не какие-то романтические обещания", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, выполнить такие обещания непросто, но прогресс есть.

«Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведения войск. Там больше не стреляют, почти никто не погибает. За исключением одной смерти, потерь в течение семи недель больше не было. Это все видят, и Европа тоже это видит. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо", — отметил глава государства.

Зеленский указал, что на оккупированных территориях Донбасса возникла гуманитарная катастрофа, распространяется коронавирус.

"Но люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, также видят, как живут украинцы по ту сторону фронта — лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо: они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпения людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки", — отметил президент.

"Я знаю, что там много людей, которые в душе являются украинцами. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, поскольку они отмечают такие праздники, как День независимости Украины. Наши солдаты, которых мы освободили, сказали, что они находились в тюрьмах вместе с проукраинскими гражданами. Там много людей, которые думают проукраински", — заключил президент Украины.

Июльское перемирие на Донбассе: хроника

22 июля на переговорах ТКГ было достигнуто соглашение о новом режиме тишины на Донбассе. Уровень эскалации конфликта значительно снизился, обстрелы с вражеской стороны стали единичными, число потерь в рядах ВСУ сократилось до минимума. Силы ОС соблюдают перемирие и не открывают ответный огонь.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушение украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля.

Пушилин утверждал, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно. При этом боевики несколько раз «откладывали» обстрелы.

9 сентября состоялось заседание ТКГ. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В конечном итоге совместное инспектирование сорвалось. 10 сентября, в ОПУ заявили, что согласованного "одноразового инспектирования" в районе Шумов не произойдет в связи с постоянным изменением требований российской стороны.

В тот же день боевики демонстративно открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы. Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

Во время перемирия на Донбассе погиб 20-летний морпех Руслан Волков. О его смерти стало известно 7 сентября. Боец подорвался на автомобиле АРС-14 6 сентября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров