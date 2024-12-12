Отдельное и детальное внимание уделили обеспечению дронами и работе с ними.

Президент Украины Владимир Зеленский на выездной встрече с командирами договорился решить ряд вопросов. С целью решения этих вопросов в постоянной коммуникации с военными будет находиться заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса.

Как сообщает сайт президента, в Запорожье глава государства встретился с командирами батальонов и рот 65-й отдельной механизированной бригады, 118-й отдельной механизированной бригады и 128-й отдельной бригады ТрО Вооруженных Сил Украины, чтобы обсудить общую ситуацию на фронте, имеющиеся проблемы, а также то, как их можно преодолеть.

В частности, речь шла о подготовке мобилизованных воинов.

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Зеленский отметил, что ожидает изменений в учебных центрах. Кроме того, нужно дать возможность проходить базовую общевойсковую подготовку под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми военные непосредственно будут выполнять боевые задачи.

"Нужны изменения в тренировке военных - в учебных центрах. Также в самих бригадах весь эффективный опыт обучения надо масштабировать и быстрее. Боевая бригада - часто это лучший инструктор", - сообщил Зеленский в вечернем обращении.

Отдельное и детальное внимание уделили обеспечению дронами и работе с ними. Зеленский поручил Кабинету Министров и Министерству обороны закрыть насущные потребности подразделений и в дальнейшем делать это ежемесячно.

"Очень правильная вещь - это средства прямо в бригады, чтобы они по своему усмотрению покупали дроны - именно какие им нужны. Средства мы увеличиваем. Работа с дронами тоже должна всегда меняться - потому, что должна адаптироваться под развитие боевой ситуации. Война требует изменений, чтобы беречь жизни. Жизнь наших ребят и защищать Украину", - отметил президент.

Кроме того, обсудили развитие системы противодействия вражеским разведывательным дронам. Есть успешные результаты, договорились масштабировать их на другие воинские части.

В то же время, сказано, что заместитель руководителя Офиса Президента полковник Павел Палиса будет находиться в постоянной коммуникации с командирами, чтобы достичь максимальных результатов в тех вопросах, которые договорились решить.

Еще глава государства сообщил, что провел заседание Ставки сегодня именно в Запорожье, и прежде всего по ПВО, стабилизации фронта, достижению украинских основных задач безопасности. Зеленский отметил:

"Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого. И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру".

Также, президент представил генералам и офицерам нового командующего Сухопутных войск, генерал-майора, сильного воина Михаила Драпатого.

По словам Зеленского, Драпатий получил четкие задачи, готов выполнять. Президент ожидает от него результатов.

В свою очередь, как отметил Драпатый, он благодарен за доверие возглавлять самый мощный и многочисленный вид ВСУ.

"Со своей стороны .я сделаю все, чтобы вид развивался, приобретал соответствующие возможности и был готов ко всем вызовам, которые нас ожидают в будущем. Люди, технологии, управленческие процессы - мои приоритеты в деятельности", - подчеркнул Драпатий.

Подготовка новобранцев в Украине

Как сообщал УНИАН, военнообязанные, которых мобилизовали с 1 ноября, будут проходить в учебных центрах 45-дневную военную подготовку. Ранее подготовка мобилизованных длилась 30 дней.

В то же время, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко не исключает, что продолжительность Базовой военной подготовки может быть увеличена и до двух месяцев. Увеличение времени на прохождение базовой военной подготовки мобилизованными объясняется изменениями в армии, связанными с увеличением количества номенклатуры оружия и расширением необходимых навыков.

В небе над Украиной быстро развивается новый вид войны: беспилотники все чаще используются для атак не на бронетехнику или боевые позиции, а на другие дроны.

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