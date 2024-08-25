Зеленский: Курск - это часть большой военно-дипломатической операции

Он не исключает возможности проведения Саммита мира в Индии.

Курская операция является частью большой военно-дипломатической операции, и все, что делает Украина, делается только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью представителям индийских средств массовой информации. Отвечая на вопрос о Курской операции, он отметил, что это "часть большой военно-политической, военно-дипломатической операции".

"Все, что мы делаем, делается только для того, чтобы заставить Россию быть готовыми к справедливому миру. Курская операция не позволила им захватить нашу Сумщину и ослабить наши позиции, и усилить их позиции снова", - сказал Зеленский. Видео дня

Он добавил, что Украине было очень сложно без помощи партнеров долгое время. "И нам было очень сложно перехватить инициативу. И нам это нужно было сделать. И это один из этапов этого замысла. И вы его увидели. Он сработал. Но он сработал именно для того, для чего я говорю. До конца все цели этих наших шагов я не могу вам рассказать. Когда все закончится, если у нас получится, станет очевидным, для чего и что мы делали", - отметил глава государства.

Также на вопрос о том, какой может быть дорога к миру, Зеленский отметил: "Считаю, что наш подход, если мы говорим о наших шагах, как на поле боя, так и в дипломатическом направлении, - наш подход ближе к миру, чем любые другие предложения".

Он добавил, что этот путь очень сложный, и уже были услышаны предложения от многих стран мира. "Я считаю, что на сегодня все то, что звучит, - пока что это политические заявления. Это не путь. Это не формулы какие-либо. Это никакая не конкретика", - сказал глава государства и отметил, что "нет ни у кого никакого плана".

Зеленский также отметил, что президент России Владимир Путин не боится "политических запугиваний", а на дипломатические шаги он отвечает очередными ударами по Украине и убийствами украинцев.

"Когда вы говорите "дипломатия", - я только "за". Только дипломатию - я бы хотел увидеть конкретные шаги и чтобы это было не за счет 30% нашего государства и не за счет нашего населения. Если есть такой план, - мы только "за", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что Путин хочет вернуть влияние, которое было у Советского Союза, но он этого не сделает. "Он уже не успеет... Ему уже не дадут ни годы, ни мир... Уже украинская армия маленькой численностью заходит в его область и он ничего не может сделать 20 дней", - отметил президент и добавил, что Путин "уже не игрок".

Кроме того, на вопрос относительно будущего Саммита мира Зеленский высказал мнение, что он должен пройти, желательно, в одной из стран Глобального юга. "Есть страны такие как Саудовская Аравия и Катар, и такие страны как Турция, и Швейцария также (но это другое направление), но, впрочем, с которыми мы ведем переговоры относительно второго Саммит мира", - сказал он.

Глава государства добавил, что он поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди мнением о возможности проведения Саммита в этой стране.

"Но я хочу быть откровенным. Это касается не только Индии, а любого государства, которое положительно относилось бы к принятию второго Саммита. Мы не сможем провести Саммит мира в стране, которая пока не присоединилась к коммюнике Саммита мира. Я думаю, вы это понимаете. Никто ни на кого не давит, но это логично", - отметил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, в интервью индийским СМИ Зеленский отметил, что Россия хотела оккупировать украинский город Харьков, а следующий шаг должен был быть со стороны города Сумы.

Говоря о Курской операции, он подчеркнул, что Украина не вторгалась на территорию России, это РФ вторглась на нашу территорию 10 лет назад.

Да, отметил он, и эта часть операции россиян была остановлена. "Мы сорвали им эту наступательную операцию. А следующий их шаг был, и они уже все подготовили - на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы раньше это смогли сделать", - подчеркнул глава государства.

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