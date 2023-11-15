Россия и дальше будет реализовывать эту тактику, уверен Селезнев.

Россияне тренируются дозаправлять в воздухе свои истребители МиГ-31К, носители ракет "Кинжал". И это влияет на продолжительность тревог. К чему готовятся войска РФ. предположил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 канала.

"Враг понимает, что украинцы соблюдают нормы и правила поведения, когда слышат сигнал воздушной тревоги. Поэтому россияне отрабатывают задачу дозаправки в воздухе авиационным керосином, а мы по 3 - 4 часа находимся в укрытиях", - сказал он.

По мнению эксперта, РФ и дальше будет реализовывать эту тактику:

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"Мы должны быть начеку, ведь россияне накопили немало ракетных ресурсов. Украинская разведка отмечает, как только температура за окном достигнет ниже нуля градусов, то враг снова вернется к тактике ракетного террора. Российские ракеты будут направлены на наши объекты критической инфраструктуры".

Напоминается, что российским ракетам типа "Кинжал" могут противодействовать американские комплексы противоракетной обороны Patriot. Не раз и в ВСУ, и военные эксперты отмечали, что существующих систем недостаточно, чтобы надежно закрыть небо над страной. Для этого необходимо не менее 13 батарей.

Сколько ракет накопила Россия - что сообщалось

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия могла накопить 800 высокоточных ракет за последние восемь месяцев:

"Два с половиной месяца назад ГУР нам сообщало о 600 ракетах и о том, что приблизительная производственная мощность - 100 ракет в месяц… "Калибры" были, "Искандер-К", но не было Х-101, Х-555 за это время. Предположительно, противник накопил, суммарно - 800".

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