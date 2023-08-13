С погибшими девушками уже попрощались, отметили журналисты.

Юные певицы - 21-летняя Кристина Спицына и 19-летняя Светлана Семейкина, которые погибли в Запорожье в результате российского ракетного удара, учились в лицее в Матвеевке. Семейкина играла на гитаре, писала авторские песни, а Спицына пела.

Парень Спицыной Олег Зайцев рассказал, что после ракетного удара много раз звонил девушке и даже смог дозвониться - она взяла трубку, но ничего не смогла рассказать, говорится в сюжете ТСН.

"Я начал звонить, она не заходила в онлайн, не брала трубку. Раз в пятый или на шестой, она, правда, взяла трубку - шесть секунд этот звонок был, но она ничего не смогла сказать", - поделился он.

Семейкина погибла в результате ракетного удара на месте, а Спицына оказалась в реанимации, но ее не смогли спасти. С девушками уже попрощались. Также в память о них в Запорожье устроили благотворительный музыкальный вечер. Цель мероприятия - выразить поддержку семьям погибших и собрать для них средства.

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9 августа российские захватчики нанесли ракетный удар по жилому кварталу Запорожья, первоначально сообщалось, что погибли два человека, а семь - получили ранения. Позже стало известно, что число жертв возросло до трех. Враги ударили по областному центру ракетой Х-35.

Потом число жертв возросло. СМИ узнали, что на следующий день в реанимации скончалась пострадавшая уличная певица Кристина Спицына. В день обстрела из-за россиян погибла подруга певицы - Светлана Семейкина. Девушки создали дуэт под названием Similar Girl и собирали деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

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