Во время обстрела девушки выступали с уличным концертом, чтобы собрать средства в поддержку украинских защитников.

В Южном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины рассказали, что одна из двух певиц, погибших во время ракетного удара по Запорожью,- дочь военнослужащего.

Пресс-служба объединения напомнила, что 9 августа в 19:45 российские войска совершили ужасную атаку на жилой квартал Запорожья. Во время ракетных обстрелов серьезно пострадали здание супермаркета АТБ, храм Святых апостолов Петра и Павла и прилегающие жилые дома.

"В результате российского обстрела произошли потери среди гражданского населения, в частности, погибли две девушки-подруги, которые постоянно занимались поддержкой Сил обороны Украины, и перед обстрелом как раз давали концерт на площади, куда попала российская ракета. Одна из убитых девушек - дочь военнослужащего Национальной гвардии Украины - Кристина Спицына", - говорят в пресс-службе.

В частности, Кристина - дочь военнослужащего НГУ Александра Спицына, который с первых дней войны встал на защиту Украины и своей семьи. Во время обстрела девушка вместе со своей подругой Светланой Семейкиной выступала с уличным концертом для местных жителей и собирали средства на поддержку военных. После взрыва ракеты Семейкина погибла на месте происшествия, а Спицына с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. Несмотря на усилия медиков, на следующий день певица скончалась в реанимации.

По данным пресс-службы, после начала полномасштабного вторжения РФ Кристина и Светлана создали дуэт "Similar Girl", который исполнял песни и записывал видеоролики в поддержку украинских защитников. На праздник "День отца" они записали и отправили видеообращение в поддержку нацгвардейцев. В этом обращении девушки под собственный аккомпанемент гитары исполнили песню, посвященную своим родителям и всем бойцам, которые стоят на защите государства. Этот видеоролик набрал около полутора миллионов просмотров в разных соцсетях.

"Трагическая гибель Кристины Спицыной и ее подруги Светланы Семейкиной является очередным ужасным свидетельством российских террористических атак на мирное население. Преодолевая трагические испытания, украинцы продолжают доказывать миру, что РФ является страной, которая везде осуществляет акты терроризма и насилия", - отмечают гвардейцы.

В соцсетях сохранилась запись части выступления, на котором запечатлено, как одна из девушек говорит, что сейчас "будет песня напоследок". Это исполнение было посвящено Херсону.

Гибель певиц в Запорожье

Как сообщал УНИАН, вчера поздно вечером армия РФ ударила по жилому кварталу Запорожья. Сначала было известно о двух погибших и семи раненых в результате удара.

Утром 10 августа число погибших возросло до трех, кроме того уже отметили, что есть 9 травмированных, среди них 11-месячный ребенок.

По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, российский снаряд унес жизни 43-летнего мужчины и молодых женщин 19 и 21 года. Позже стало известно, что они были уличными певицами.

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