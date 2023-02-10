Также российские военными террористы продолжают осуществлять фильтрационные мероприятия на оккупированной части Херсонской области.

В Запорожскую область российские захватчики завезли завербованных заключенных для пополнения потерь, которые они понесли в войне против Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"С целью восполнения потерь в населенный пункт Мирное Запорожской области российские оккупанты привезли наемников из так называемой ЧВК "Вагнер", из числа завербованных заключенных", - говорится в сообщении.

"Российские захватчики продолжают осуществлять фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонской области. Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ РФе проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам", - добавили в Генштабе.

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Удар по Запорожью сегодня: что известно

Сегодня, 10 февраля, рано утром Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. В частности, оккупанты ударили по Запорожью - это была крупнейшая с начала полномасштабного вторжения атака по городу. За час в Запорожье зафиксировано 17 вражеских прилетов.

Также взрывы прогремели в Харькове и Днепре. В некоторых областях сработала работающая ПВО - сбивали ракеты и "шахеды".

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