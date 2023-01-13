Ранее союзники нашей страны ждали, пока появится возможность для мирного урегулирования.

Западные страны изменили свое мнение относительно окончания войны в Украине. Ранее союзники Киева предоставляли поддержку на уровне, достаточном для сдерживания российского давления. Однако теперь они заняли другую позицию.

Об этом рассказали журналисты издания Financial Times в свежем материале о войне. По их мнению, теперь Запад считает, что окончить войну позволит только значительное освобождение украинских территорий. И именно для этого были одобрены поставки разнообразной техники — БМП Marder и Bradley, танков AMX-10RC и так далее. А Польша и Финляндия объявили о готовности передать танки Leopard 2 для ВСУ.

Рашисты пошли в ва-банк, о чем свидетельствует мобилизация и массированные атаки по критической инфраструктуре Украины. Путин также объявил об аннексии захваченных территорий и присоединении их к России. Кремлевский диктатор требует, чтобы на потенциальных мирных переговорах украинские земли признали частью РФ. А Запад на такое никогда не пойдет, поэтому мирное урегулирование войны стало невозможным. Отсюда и были приняты шаги по усилению поддержки Украины в борьбе с оккупантами.

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"Главная проблема, стоящая перед Москвой, заключается в создании достаточной боевой мощи для удержания уже имеющихся территорий и проведения дальнейших наступательных операций для реализации амбиций Путина. Израсходовав значительную часть своих запасов высокоточных управляемых ракет и бронетехники, Москва остановилась на грубо-атакующем способе ведения войны. Они захватили большую часть города Соледар. Как и в случае с соседним Бахмутом, артиллерия и живая сила были брошены на украинских защитников в отчаянной попытке получить хоть что-то, что можно было бы показать за месяцы огромных усилий", — сказано в материале FT.

Рашисты укрепили свои рубежи с использованием тысяч мобилизованных. А ВСУ не смогли продолжать масштабное контрнаступление осенью в связи с болотистой местностью и погодными условиями. При этом украинские защитники атакуют на Луганщине и регулярно бьют по российским тылам.

"Запад считает, что единственным способом изменить мышление Путина является победа Украины в предстоящих сражениях. Пока она не нанесет российским войскам новых поражений и не вернет утраченные позиции, Москва вряд ли откажется от своих максималистских целей", — подытожили в FT.

Военная помощь Украине: последняя информация

В течение нескольких недель ВСУ получат БМП Bradley. Обучение использованию машин будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере, Бавария.

Канада 10 января объявила о покупке систем ПВО NASAMS для их дальнейшей передачи Украине.

Франция отправит легкие колесные танки AMX-10RC нашим защитникам в течение двух месяцев.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что скоро Украина получит как авиацию, так и дальнобойные ракеты для поражения целей на расстоянии до 300 километров.

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