Обучение на Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере, Бавария.

В Пентагоне считают, что Вооруженные Силы Украины получат боевые машины пехоты Bradley в течение следующих нескольких недель.

На брифинге представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что Штаты будут оказывать военную помощь Украине не только для обороны, но и для освобождения ее территории.

"Мы продолжим работать так быстро, как только сможем. Мы не собираемся объявлять заранее, когда именно эти системы поступят. И точно украинцы, я уверен, покажут их, как только они окажутся на месте", — отметил Райдер.

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Он рассказал, что обучение украинских военных по использованию Bradley будет проходить в Германии на базе общевойсковой подготовки в Графенвере, Бавария.

Передача БМП Bradley

6 января Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на сумму более $3 млрд, в который вошли и 50 бронированных машин пехоты Bradley, противотанковые ракеты, боеприпасы, бронетранспортеры, самоходные гаубицы и другое оружие и боеприпасы.

Позже стало известно, что обучение украинских военных по использованию новой американской техники, в том числе и бронированных машин пехоты Bradley, начнется в конце января.

Справка УНИАН. M2 Bradley - боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Создана во второй половине 1970-х годов на базе прототипа XM723. Американцы использовали эти БМП в войнах в Персидском заливе, Ираке и в Афганистане.

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