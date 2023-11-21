Никто не знает, когда закончится российско-украинская война. И официальная позиция наших союзников формально не изменилась: Украину в военном смысле следует поддерживать до тех пор, пока она не сможет вести переговоры с РФ с позиции силы. Однако сейчас, если задержка с американской помощью станет существенной, европейской хватит разве на то, чтобы Украина могла удерживать фронт с Россией так, чтобы агрессор не двигался дальше. Но ее не хватит на то, чтобы проводить деоккупацию больших территорий.

Поэтому, возможно, союзники Украины меняют свой взгляд относительно поддержки нашего государства. Тем более, что Украина говорит, что не все просто и существует большая потребность в новых технологиях на фронте.

После того, как союзники Украины поняли, что война переходит в стадию позиционной, начались дискуссии о варианте замораживания ситуации

Этот новый критерий, вероятно, вырисовывается следующим: если Украина сможет начать восстановление до окончания войны, даже не достигнув деоккупации всех территорий, а Россия не движется дальше. Простыми словами, я не исключаю, что отношение наших партнеров может измениться от: "Необходимо довести ситуацию до того, чтобы Украина имела возможность вести переговоры с позиции силы "до" необходимо, чтобы Украина могла начать восстановление". И это они бы считали точкой в ведении боевых действий.

Кроме того, после того, как союзники Украины поняли, что война переходит в стадию позиционной, начались дискуссии о варианте замораживания ситуации. При этом, это понимание появилось еще до выхода нашумевшей статьи главкома Валерия Залужного в The Economist. Тезисы о заморозке войны в Украине начали появляться в США где-то в мае. И, скорее всего, как наиболее реалистичный, рассматривался "корейский сценарий": когда нет никакого решения ситуации, нет признания поражения и победы со всех сторон, но боевые действия прекращаются на длительное время.

Эта идея постепенно набирает обороты среди союзников Украины. Однако я не сказал бы, что тема заморозки войны уже "на столе" - пока она дискутируется. И все будет зависеть от того, что именно сможет продемонстрировать Украина, имея в наличии ту помощь, которая уже есть.

Позицию наших союзников, которые склоняются к идее заморозки войны, вполне могут разрушить успехи Сил обороны Украины на юге

Более того, по состоянию на сейчас нельзя сказать, что Украина, например, за последние полгода ничего не достигла. Украина открыла Черноморский коридор собственными силами (то есть, экспортный морской коридор работает и после выхода РФ из "зернового соглашения"), Украина существенно уменьшила мощности российских сил в Крыму, Украина имеет устойчивый плацдарм на левом берегу Херсонщины... то есть, позицию наших союзников, которые склоняются к идее заморозки войны, вполне могут разрушить успехи Сил обороны Украины на юге. Хотя возможны и другие, неожиданные варианты…

Следовательно, решение относительно возможной заморозки войны партнерами Украины еще не принято. Эта идея набрала определенные обороты из-за различных факторов, но окончательно решение не принято. И произойдет ли это, будет зависеть от событий в ближайшие месяцы.

По моему мнению, если Украина продемонстрирует успешные операции, то теория о замораживании войны отойдет на второй план. А на первый план вернется позиция поддержки Киева, пока он не сможет проводить переговоры с Москвой с позиции силы.

Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСИ)