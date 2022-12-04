Промерзший грунт позволяет тяжелой технике продвигаться в наступательные действия, но это даст преимущество тому, кто лучше подготовится.

Тяжелая техника, которую оккупанты снимают со складов, не всегда подходит к зимней эксплуатации, так как это замедляет их подготовку к наступательным действиям.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

По его словам, промерзший грунт позволяет тяжелой технике продвигаться в наступательные или контрнаступательные действия, но это даст преимущество тому, кто лучше подготовится.

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"Мы делаем все, чтобы подготовиться: переводим нашу технику на зимнюю, также обеспечиваем подразделения специальной одеждой и амуницией", - сказал он.

Череватый отметил, что зимний период войны требует отдельных усилий в маскировке. Незаметно передвигаться гораздо труднее, чем в летний или осенний периоды. Все это учитывается при планировании действий украинских военных.

"Уничтожение ВСУ техники оккупантов требует от них пополнения, которое берется со складов хранения, которая не всегда подходит к зимней эксплуатации. Это их угнетает и замедляет возможность подготовки к наступательным действиям", - пояснил спикер.

По его данным, оккупанты получили указание не размещать склады с боеприпасами ближе чем за 100 километров от линии фронта, чтобы их не могла поразить украинская артиллерия.

Что будет на фронте зимой

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает что фронт зимой вряд ли остановится, поскольку украинское военное командование может использовать одно важное преимущество перед врагом - в обмундировании.

В свою очередь, американский Институт изучения войны отмечал, что зима вряд ли остановит украинские силы на пути освобождения оккупированных территорий. ВСУ наоборот могут воспользоваться преимуществами замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем в осенние месяцы.

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