Согласно замыслу оккупантов, рассчитываться в магазинах и платить за коммунальные услуги можно будет исключительно в рублях.

На оккупированной части Луганщины российские захватчики собираются вывести из обращения гривну с начала нового года.

"С 1 января на оккупированных территориях собираются вывести из обращения гривну. Расплатиться в магазинах, оплатить услуги и провести расчеты ЖКХ можно будет исключительно в рублях. Наличные в гривне с 1 января 2023 года можно будет обменять в отделениях банков", – сообщает Луганская областная военная администрация в Telegram.

Ситуация на Луганщине

С момента полномасштабного вторжения России в Украину оккупантам удалось захватить почти всю территорию Луганской области, в частности, Северодонецк, который был фактическим центром области после оккупации Луганска.

Видео дня

С начала октября украинские военные проводят контрнаступление на Луганском направлении. Уже освобождены 13 населенных пунктов.

2 декабря сообщалось, что у Вооруженных сил Украины есть успехи на Лисичанском и Кременском направлении. Институт изучения войны также отмечал, что Вооруженные Силы Украины совершили локальные прорывы на юго-запад и северо-запад от Кременной.

3 декабря был поврежден важный путь снабжения оккупантов на Луганщине. Из-за этого, как прогнозируют, в ближайшие две-три недели российские оккупанты сталкиваться с ощутимой задержкой поставки военных грузов.

Вас также могут заинтересовать новости: