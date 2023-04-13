Это был первый визит французского генерала на территорию Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги встречи с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики Тьери Бюркаром.

Он подчеркнул, что это был первый визит генерала в Украину, который является четким сигналом поддержки нашей страны в войне против агрессора. Также Залужный в своем Telegram отметил, что стороны во время встречи обсудили военную поддержку Украины. Диалог был довольно "содержательным" и касался истребителей F-16.

"Подробно остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны и истребителях F-16", - указал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что стороны договорились продолжать плодотворное сотрудничество по этим вопросам, а также делиться боевым опытом.

Украина настаивает на получении истребителей F-16

Как сообщал УНИАН, Украина просит западных партнеров предоставить современные истребители F-16, однако решения об их передаче ни в Соединенных Штатах Америки, ни в других странах не принимали.

25 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют на своем вооружении страны-члены НАТО.

6 апреля стало известно, что двое украинских пилотов успешно прошли тестирование на современных истребителях в США. 7 апреля Игнат сообщил, что украинские военные летчики могут учиться летать на F-16 менее чем за полгода.

11 апреля в Министерстве обороны Дании заявили, что решение о передаче Украине самолетов F-16 должно приниматься совместно со странами-союзниками.

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