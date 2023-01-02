Силы обороны Украины освободили 28% от всех оккупированных Россией украинских территорий.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный обнародовал итоги трагического и героического 2022 года.

"Вооруженные силы Украины и другие составляющие Сил обороны освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% от всех оккупированных Россией территорий", - написал он в социальной сети Facebook.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что освобождение Правобережной части Херсонской области довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. кв. км.

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"На сегодня Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке общей протяженностью 3 тыс. 786 км, в т. ч. активная линия фронта с агрессором составляет 1 тыс. 500 км", - отметил он.

Отдельно Залужный отметил, что подготовка состава и общевойсковых подразделений ВСУ проводится на территории 17 европейских стран.

"В целом благодаря партнерам подготовлено в течение 2022 года более 20 тыс. военнослужащих", - добавил Залужный.

Кроме того, из районов ведения боевых действий было эвакуировано более 600 тыс. гражданских.

Как сообщил Залужный, более тысячи тяжелораненых военнослужащих были направлены на лечение и реабилитацию в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, ФРГ, Италию, Румынию, США и Израиль.

Также, в течение года очищено от взрывоопасных предметов территорий местности - 1 тыс. 346,22 гектаров, лесных массивов - 21,18 гектаров, линий электропередач - 134,66 км, газопроводов - 39 км, дорог - 182,1 км, строений - 165,2 тыс. м кв., и уничтожено - 41,8 тыс. единиц взрывоопасных предметов.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ на 2 января

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 2 января 2023 года ориентировочно составили 107 тысяч. 440 (720 оккупантов за минувшие сутки).

Также Россия потеряла: танков - 3031, боевых бронированных машин - 6093, артиллерийских систем - 2027, РСЗО - 423, средств ПВО - 213, самолетов - 283, вертолетов - 269.