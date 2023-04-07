Без преимущества в воздухе осуществлять наступательные действия под огнем вражеской авиации – это довольно сложный вопрос.

Нужно усилить преимущество Вооруженных сил Украины в воздухе, чтобы предстоящее контрнаступление с целью освобождения оккупированных земель имел успех.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат сказал во время онлайн-брифинга. "Я бы не был таким уж убедительно-категоричным, что должно быть и крайне нужно контрнаступление и т.д. Понятно, что есть большое желание освободить наши территории... но это будет война на истощение технических и человеческих ресурсов, на истощение вооружения", - сказал Игнат.

По его словам, если говорить о Воздушных силах, то для успешности наступления нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе.

Видео дня

"Потому что без преимущества в воздухе осуществлять наступательные действия под огнем вражеской авиации – довольно-таки сложный вопрос, и это мягко говоря", - добавил спикер.

Он отметил, что российские захватчики продолжают атакующие действия на суше с воздуха (в том числе с применением управляемых авиационных бомб и другого ракетного вооружения).

"Мы ведем противовоздушный бой, то есть поражаем средства поражения, а иногда – и вражескую авиацию, когда она приближается близко к нашим границам. Поэтому говорить, что уже сейчас должно состояться контрнаступление без того, чтобы действительно усилить наше господство в воздухе, наше преимущество – вряд ли возможно", - заявил Игнат.

В то же время спикер подчеркнул, что благодаря странам Запада идет усиление украинского потенциала, и в ближайшей перспективе Украина будет иметь на вооружении зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP-T и прибудет обученный персонал.

"Это усилит наше преимущество именно в определенных регионах, где будет решено поставить именно те комплексы, а ведь хотелось бы как можно более быстрого решения о предоставлении Украине современных многоцелевых самолетов поколения 4+. Мы знаем, что речь прежде всего идет об F-16. Это действительно бы помогло чрезвычайно быстро воплотить наши мечты в жизнь", - подчеркнул Игнат.

Истребители для Украины

25 марта спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Силы обороны смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны НАТО.

Решение о передаче Украине самолетов F-16 ни в США, ни в других странах не принимали.

29 марта министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что F-16 не помогут Украине на нынешнем этапе войны. Министр заявил, что для усиления военного потенциала Украины самолетами F-16 необходимо около 18 месяцев.

4 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заверил, что доказал ложность аргументов о невозможности предоставления Украине самолетов западного производства.

Вас также могут заинтересовать новости: