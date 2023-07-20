По его словам, ВСУ уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом он сообщил в Telegram.

Он отметил, что подробно рассказал Милли об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"Вооруженные Силы Украины, несмотря на сверхсложные минные поля противника, противотанковые заграждения и систему огневого поражения, методично уничтожают силы врага и продолжают ведение наступательных действий для деоккупации нашей территории. На нескольких направлениях имеем успехи. Наши воины - герои", - заявил главнокомандующий.

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Также, по словам Залужного, они обсудили с Милли вопросы поставки военной помощи Украине, в частности техники и боеприпасов.

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По данным Генштаба, враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки на этих участках произошло 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника юго-западнее Масютовки, что на Харьковщине. На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, ВСУ успешно отбили атаки противника на юго-западной окраине Клещиевки.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Невельского. На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Новомихайловки и Марьинки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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