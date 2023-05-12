Главнокомандующий подчеркнул, что, несмотря на значительные потери, россияне продолжают ехать на фронт с сознательным желанием убивать украинцев.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в очередной раз отметил, что украинцы должны воевать "до последней капли крови", ведь если сейчас не уничтожат врага, то будут уничтожены сами.

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Генерал", Залужный подчеркнул, что для него и кадровых украинских военных война с Россией началась еще в 2014 году, а в феврале 2022 года просто изменила свои масштабы.

По его словам, с февраля значительно увеличилось количество работы, уровень ответственности и напряженности.

"Но мы это делали 8 лет, мы морально были готовы, чтобы врага убивать, а не ждать, что он успокоится и оставит нас в покое. Эти 8 лет закалили нас и научили воевать, чего россияне не ожидали", - сказал генерал.

Он подчеркнул, что украинские военные в течение 8 лет готовились и морально, и физически и потеряли "очень много людей".

По мнению главнокомандующего, Россия комплексно готовилась к полномасштабному вторжению, осуществляя подготовку всех сфер деятельности своих вооруженных сил. Он уверен, что эта операция планировалась достаточно детально.

"Стратегическая цель России, по моему мнению, заключалась в том, чтобы уничтожить украинскую государственность как таковую. Видимо они рассчитывали на то, что зайдут организованными колоннами, люди встретят их с хлебом-солью и на этом украинская государственность закончится", - предполагает Залужный.

Главнокомандующий в очередной раз заметил, что русские не ожидали сопротивления.

"Поэтому по состоянию на сегодня они сознательно из РФ едут сюда, чтобы сознательно убивать именно украинцев, именно убивать. И сущность этой войны заключается в том, что если сейчас мы не убьем этого врага, то будем уничтожены мы. Потому что они пришли сознательно, хоть и несут сейчас бешеные потери, в том числе на Донецком оперативном направлении, в районе Бахмута, но все равно идут убивать украинцев", - подчеркнул он.

Залужный также прокомментировал свою цитату о том, что Украина будет воевать "до последней капли крови", отметив, что другого выхода украинцы не имеют.

Война в Украине - контрнаступление

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ВСУ могут завершить войну уже к началу зимы при условии удачного контрнаступления. Он также предполагает, что контрнаступлений может быть несколько, ведь цель ВСУ - освободить все территории Украины, что потребует больше времени и нескольких спецопераций.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал не рассматривать контрнаступление ВСУ как большую решающую битву. По его словам, это будет ряд мер, направленных на обнуление остатков морально-волевого духа граждан РФ. О том, что контрнаступление, к которому сейчас готовятся ВСУ, может быть не последним, заявлял и глава МИД Дмитрий Кулеба.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне с Украиной около 197,7 тысяч своих военных и десятки тысяч единиц военной техники.

Несмотря на многочисленные потери, российское руководство не отказывается от своих захватнических планов и продолжает направлять в Украину тысячи мобилизованных россиян, которых командующий бросают на "мясные штурмы".

В перехваченных украинскими спецслужбами разговорах российские военные жалуются на панику, страх, ужасное отношение командиров и неудовлетворительные условия службы. В частности, в одном из опубликованных украинским ГУР перехватов, оккупант жалуется жене о том, что их отправляют в отпуск только за крупную сумму денег и по одному человеку за раз.

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