То, как будут развиваться события на фронте, зависит от успеха наступления украинской армии, отметил министр.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что контрнаступление, к которому сейчас готовятся Вооруженные силы Украины, может быть не последним.

Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Bild, допустив, что украинской армии уже сейчас нужно готовиться к следующей атаке в случае негативного варианта развития событий.

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него получится. И если это контрнаступление будет успешным в освобождении наших территорий, то, в конце концов, вы скажете: да, оно было последним, а если нет, то это значит, что нам нужно готовиться к следующему контрнаступлению", - сказал он.

Кулеба добавил, что то, как будут развиваться события на фронте, зависит именно от успеха ВСУ, их ближайших наступательных действий.

Контрнаступление ВСУ - что сообщалось

Напомним, 9 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал задержку начала контрнаступления, акцентировав на необходимости максимально тщательной подготовки к нему.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призывал не рассматривать контрнаступление ВСУ как большую решающую битву, это будет ряд мер.

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