Профинансировать такой проект вполне реально, отметил нардеп.

Минобороны и руководство Вооруженных сил Украины готовы поддержать законопроект №11012 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет мотивации военной службы", который предусматривает ряд доплат и льгот для военных.

"Информируем, что по результатам обработки в Министерстве обороны Украины проект закона поддерживается с замечаниями и предложениями, которые прилагаются", - сказал в комментарии "Укринформу" секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, замечания и предложения от Минобороны к законопроекту есть, но они больше технические. Зато в письме от главнокомандующего ВСУ говорится о том, что законопроект "поддерживается Вооруженными силами Украины без замечаний".

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Кроме того, Костенко отметил, что профинансировать из государственного бюджета реализацию этого законопроекта "вполне реально". Законопроект предусматривает установление выплат за уничтожение или захват вражеской техники.

Например, за вражеский танк предлагают установить выплату в пределах 200-370 тысяч гривен, САУ/РСЗО - 200-370 тысяч гривень, БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему - 30-100 тысяч гривень, другие бронеавтомобили или грузовые автомобили - 10-30 тысяч гривень, ЗРК - 200-370 тысяч гривень, радиолокационные системы средств ПВО - 200-370 тысяч гривень, средство контрбатарейной борьбы - 30-150 тысяч гривень, средство РЭБ - 30-150 тысяч гривень, БПЛА разведывательного типа - 30-100 тысяч гривень, БПЛА ударного типа - 30-100 тысяч гривень, крылатую и баллистическую ракету - 100 тысяч гривень, военный самолет - 500 тысяч гривень, военный вертолет - 300 тысяч гривень, комплекс дальнего визуального наблюдения - 30 тысяч гривень, военный корабль - 300-500 тысяч гривень, средства радиоэлектронной разведки - 30-100 тысяч гривень.

Кроме того, планируется установить одноразовое денежное вознаграждение тем военным, которые с начала полномасштабного вторжения заключили или продлили контракт сроком от трех лет или до окончания военного положения.

В частности, солдатам - 120 тысяч гривень, сержантам и старшинам - 160 тысяч гривень, офицерам - 200 тысяч гривень. Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, предлагается установить ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривень.

Есть законопроект 11012 - что о нем известно

Документ, в частности, предусматривает повышение зарплаты военным до 200 000 грн. Это будет касаться только тех военнослужащих, которые более двух лет находятся "на нуле".

По информации члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрия Здебского, этот законопроект будет рассмотрен, вероятно, после проекта закона о мобилизации.

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