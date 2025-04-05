'Самый простой результат': Рютте ответил, верит ли в окончание войны в этом году

Генсек отметил, что война закончится, когда российские войска уйдут из Украины, но они этого, вероятно, делать не собираются.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил, верит ли в то, что российско-украинская война закончится в этом году.

Как отметил Рютте в интервью NV 4 апреля, война может завершиться в любой момент, когда правитель России Владимир Путин прикажет своим войскам уйти. Впрочем, генсек признал, что это был бы "самый простой результат".

"Я не хочу ничего прогнозировать, потому что не могу. Я бы очень на это надеялся. Я желаю вам и всем нам, чтобы эта война закончилась завтра. Она может закончиться завтра, если россияне остановятся и уйдут. Это самый простой результат. Вероятно они этого не сделают. Но сможем ли мы закончить войну в этом году - я не хочу прогнозировать", - сказал Рютте.

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Переговоры о завершении войны в Украине

Как писал УНИАН, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает переговоры с США о прекращении огня. Он подтвердил, что вопрос гарантий безопасности для Украины является предметом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "красные линии" Украины. По его словам, приоритетом для Киева является сильная армия.

"Это "красная линия" - никаких уменьшений в разы нашей армии. Если честно, мы будем делать все, чтобы оставить армию в том состоянии по количеству, которое есть сегодня. Большая армия, которая втрое больше, чем была в начале войны. Армия, которая может только модернизироваться", - утверждал президент.

Зеленский подчеркивал, что такие изменения могут быть после окончания войны.

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