Песков: РФ продолжает переговоры с США о прекращении огня, есть много нюансов

По его словам, вопрос гарантий безопасности для Украины является предметом переговоров.

Россия и США продолжают контакты по войне в Украине и обсуждение других двусторонних тем. Об этом заявил пресс-секретарь правителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

Он заявил, что визит спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в Вашингтон был "очень важным". По его словам, эта работа будет продолжаться.

Зато Песков добавил, что телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни не планируется, в графике его нет.

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Отдельно представитель Путина заявил, что вопрос гарантий безопасности для Украины является предметом переговоров. Пока конкретики по этому вопросу нет.

"Россия продолжает с США контакты по прекращению огня в Украине, но существует много нюансов", - добавил Песков.

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Напомним, в воскресенье Трамп заявлял NBC News, что планирует поговорить с Путиным на этой неделе. В то же время позже издание писало, что окружение Трампа не советует ему звонить Путину, пока тот не согласится на полное прекращение огня в Украине.

По данным представителей администрации Трампа, на сегодня не запланировано ни одного звонка между лидерами двух стран. При этом они предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным.

в среду и четверг спецпредставитель США Стив Уиткофф и российский переговорщик Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне. Как сообщало издание Bloomberg, теперь США будут ждать, когда Дмитриев отчитается перед Путиным, прежде чем обе стороны перейдут к любым следующим шагам в решении войны.

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