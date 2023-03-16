При этом Свитан считает, что для Украины Угледар является очень перспективным направлением.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что украинское командование приняло правильное решение, когда выбрало Угледар Донецкой области как рубеж обороны. Теперь захватить город почти невозможно.

В эфире "24 канала" он отметил, что такую задачу поставило перед армией РФ российское командование. Однако напрямую это сделать очень сложно.

"Украинские командиры, которые выбирали Угледар как рубеж обороны, все правильно сделали. Они заминировали и обстреляли определенные направления подхода. К Угледару даже подойти сложно. Почти невозможно. Россияне потеряли столько людей – были разбиты две бригады, более 100 "коробок" сожжено", – подчеркнул Свитан.

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По словам эксперта, цель врага на этом направлении – выйти на Курахово в тыл марьинской группировки, а также на Покровск – в тыл авдеевской группировки. Кроме того, для оккупантов важно выйти на Доброполье – к краматорской и славянской группировке.

При этом Свитан считает, что для Украины Угледар является очень перспективным направлением в плане будущего контрнаступления ВСУ. Так, с того направления украинские защитники будут иметь возможность атаковать российских захватчиков и выйти западнее Волновахи на Мариуполь и в целом на Азовское побережье.

Бои за Угледар

Во время боев за Угледар враг понес катастрофические потери. Там разгромили, в частности элитную российскую 155-ю бригаду морской пехоты. После этого РФ сбавила обороты наступления.

Кроме того, российский штурм Угледара, который продолжался в феврале, стал величайшим танковым боем за время полномасштабной войны и обернулся для оккупантов болезненным провалом. Там РФ потеряла по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров.

В начале марта аналитики американского Института изучения войны подчеркнули, что даже если россияне пойдут на новый штурм Угледара, вероятность их продвижения вперед крайне мала.

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