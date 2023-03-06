Эксперты считают, что такое развитие событий "крайне маловероятно".

На текущий момент непонятно, планирует ли Россия возобновить наступление в районе Угледара. Но даже если оккупанты пойдут на штурм, крайне маловероятно, что они смогут продвинуться вперед и поддержат операции на других участках фронта.

Такими выводами поделились аналитики Института изучения войны (ISW) в свежем отчете о войне в Украине. Эксперты написали: "5 марта украинский Генштаб сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу приказал командующему Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковнику Рустаму Мурадову взять Угледар любой ценой, на фоне конфликта между ними из-за отсутствия прогресса и значительных потерь в этом районе, что подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что Шойгу, возможно, оценивает дальнейшую пригодность Мурадова в качестве командующего ВВО".

По мнению экспертов, конфликт в российском командовании на фоне огромных потерь под Угледаром лишь сильнее ограничивает оперативные возможности врага. При этом у РФ наблюдаются проблемы с личным составом на упомянутом направлении. Командиры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота отказываются идти в наступление. А один из добровольческих "казачьих батальонов" решил не выполнять приказы о переходе в атаку из-за некомпетентности офицеров. Вышеупомянутую 155-ю бригаду с момента полномасштабного вторжения доукомплектовывали семь раз, так что ее эффективность очень низкая.

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"Если Шойгу все же даст указание Мурадову возобновить наступление на Угледар, Мурадову, вероятно, потребуются новые резервы живой силы и техники, чтобы выполнить эти указания. По оценке ISW, Шойгу, вероятно, встретился с Мурадовым 4 марта, чтобы оценить возможность возобновления наступательных действий вокруг Угледара, хотя до сих пор не ясно, решил ли Шойгу предоставить Мурадову необходимые для этого ресурсы", - добавили в ISW.

Отдельно аналитики сообщили, что наступление в районе города не поддержит операции на других участках фронта. Рашисты должны продвинуться на 24 километра вперед, и только в этом случае они будут угрожать украинским силам в районе Марьинки и Курахово. Однако в ходе последнего наступления на Угледар оккупанты не смогли пройти дистанцию 4 километра и приблизиться к городу.

Ситуация возле Угледара: последняя информация

В Генштабе ВСУ 5 марта сообщили: "В феврале текущего года Путин присвоил командующему Восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой".

В том же отчете сказано, что командование 155-й бригады отказывается идти в наступление на хорошо укрепленные позиции ВСУ без обеспечения и поддержки.

Под Угледаром едва не ликвидировали главного российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он прибыл в район города, чтобы "поддержать" 155-ю бригаду на фоне провалов.

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