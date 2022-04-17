Украинские войска готовы встречать противника.

Российские захватнические войска продолжают обстреливать Одесскую область, но украинская система противовоздушной обороны останавливает планы врага.

Об этом сообщают ВМС ВС Украины в социальной сети Facebook.

В частности, на днях командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в очередной раз посетил оборонительные позиции Одессы и Одесской области.

Так, руководитель флота проверил организацию боевой службы и усиление объектов местной инфраструктуры и пообщался с морскими пехотинцами, которые находятся на боевых постах. Командующий обсудил с руководящим составом возможные сценарии территориальной обороны нашей страны с морского направления.

По его словам, ситуация на всех стратегических подступах к Одесской области полностью под контролем ВСУ, ВМС вместе с собратьями готовы к отпору сил и средств российского оккупанта.

"Именно благодаря оперативным действиям военнослужащих национального флота вместе с другими подразделениями оборонного сектора, были подготовлены и развернуты позиции для встречи врага с целью нанесения эффективного и сокрушительного удара по захватчикам", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские оккупанты и в дальнейшем "пытаются подло обстреливать Одесскую область из оккупированного Севастополя и Крыма, но украинская ПВО останавливает их кровожадные планы".

Захват Одессы не будет иметь успеха

Такое мнение выразил военный эксперт Александр Мусиенко. Так, в этой ситуации многое зависит от развития событий на Южнобугском направлении. Насколько известно, там удалось остановить продвижение противника.

"Поэтому пока противнику не удается форсировать Южный Буг, можно сказать, что его намерения захватить Одессу не будут иметь успеха", – отметил эксперт.

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