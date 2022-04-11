Оккупанты не могут продвигаться дальше, обойти Николаев. В то же время украинские силы обороны там еще и контратакуют.

Российские оккупанты проводят разведку побережье в Одесской области и могут попытаться пойти в наступление. Однако во время захвата Одессы россияне не будут иметь успеха.

В этом убежден руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает 24 канал.

По его словам, россияне уже устраивали демонстрации с десантными кораблями, пытаясь обстреливать побережье Одесской области с моря.

"Надо понимать, что без дополнительного сухопутного контингента, без поддержки дополнительных войск с суши высадить десант будет практически невозможно или чрезвычайно сложно. Или этот десант станет хорошей мишенью для украинских сил обороны", - подчеркнул Александр Мусиенко.

Как рассказал Мусиенко, в этой ситуации многое зависит от развития событий на Южнобугском направлении. Насколько известно, там удалось остановить продвижение противника.

Оккупанты не могут продвигаться дальше, обойти Николаев. В то же время украинские силы обороны там еще и контратакуют.

"Поэтому пока противнику не удается форсировать Южный Буг, можно сказать, что его намерения захватить Одессу не будут иметь успеха", – отметил военный эксперт.

Кроме того, если Украина в дальнейшем будет укреплять оборону и получать дополнительные виды вооружения, говорить о каком-то успехе проведения сухопутной операции оккупантов не приходится.

Напомним, в Черном море вражеский флот продолжает блокировать побережье Одесской области.

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