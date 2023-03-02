Оккупанты намерены использовать захваченную ими АЭС для шантажа мирового сообщества.

Россия может попробовать сдержать предстоящее контрнаступление ВСУ, устроив провокации и создав угрозы вокруг захваченной оккупантами Запорожской АЭС. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что в феврале не состоялась плановая ротация участников наблюдательной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. 10 февраля организация объявила, что не может обновить состав миссии по соображениям безопасности.

Гауляйтер оккупированных районов Запорожской области Владимир Рогов 1 марта обвинил западные спецслужбы в срыве плановой ротации миссии МАГАТЭ – якобы с целью обвинить Россию в препятствовании работе миссии.

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Изучив этот контекст, аналитики ISW допустили, что Россия намерена использовать персонал миссии МАГАТЭ, застрявший на станции, в качестве заложников для давления на международное сообщество с требованием признать российское право собственности на станцию.

"Российская оккупационная власть может также пытаться сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины путем эскалации угроз для ЗАЭС", – считают в Институте.

Ситуация вокруг ЗАЭС – текущая ситуация

По данным "Энергоатома", в феврале Россия тайно завезла на территорию Запорожской АЭС более 600 мобилизованных и курсантов из России. На данный момент их прячут в бомбоубежище, чтобы потом задействовать на Донецком участке фронта.

Украинские атомщики, остающиеся на Запорожской атомной электростанции, отказались обучать завезенный российский персонал и не сотрудничают с оккупантами. Квалифицированного персонала, готового работать на россиян, не хватает.

В середине февраля оккупанты начали спускать воду из Каховского водохранилища. Если уровень воды упадет ниже критического значения, это будет иметь негативные последствий для Запорожской АЭС.

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