За сутки на Донетчине россияне убили троих и ранили четверых гражданских.
Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 14 мая россияне убили 3 мирных жителя Донетчины: 2 в Богородичном и 1 в Керамику. Еще 4 человека получили ранения", - отметил он.
Кроме того, по словам Кириленко, в Бахмуте медицинская помощь была оказана двум людям, раненым в Луганской области.
"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - подчеркнул глава ОВА.
Ранее УНИАН уже сообщал, что армия РФ готовится к наступлению на Северодонецк, Соледар и Бахмут. Оккупанты, по информации Генштаба ВСУ, осуществляют пополнение запасов и перегруппировку подразделений. Кроме этого, жителей Донетчины предупреждают, что вся область в ближайшие дни может остаться без газа.
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