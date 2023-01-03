В Херсоне вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.

За сутки враг обстрелял Херсонщину почти 80 раз, погибло двое и ранено 9 гражданских.

"Российские оккупанты 79 раз обстреляли территорию области. Враг бил по мирным населенным пунктам области с артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Янушевич уточнил, что Херсон армия РФ атаковала 32 раза.

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В частности, вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из - за российских обстрелов погибли 2 человека, 9 жителей области получили ранения различной степени тяжести", - добавил глава ОВА

Обстрелы Херсонской области: подробности

Российские войска систематически обстреливают город. В новогоднюю ночь они оставили Херсон и прилегающие населенные пункты без света.

24 декабря во время массированной атаки РФ по центру Херсона погибли 10 человек, а еще 68 получили ранения.

В деокупованому Херсоне осталось менее 20% довоенных жителей. Сейчас в городе нет безопасных мест, поскольку российские войска целенаправленно обстреливают территорию Херсона.

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