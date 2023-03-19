Также враг совершил девять обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинской территории.

В течение суток российские оккупанты нанесли новые ракетные и авиационные удары по Украине. Также враг обстрелял ряд гражданской инфраструктуры в Донецкий области.

В рамках своей вечерней сводки Генштаб ВСУ подсчитал, что всего враг совершил один ракетный и семь авиационных ударов по Украине.

"В течение суток противник нанес один ракетный и семь авиационных ударов, совершил девять обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Также российские оккупанты ударили по жилому дому в Васильевском районе и по объектам гражданской инфраструктуры Каменского Запорожской области.

"Кроме того, российские оккупационные войска обстреляли объекты гражданской инфраструктуры Донецкой области. Есть погибшие и раненые, повреждены многоэтажки, частные жилые дома и школы", - рассказали в Генштабе.

В сводке отмечается, что высокой остается вероятность ударов по всей территории Украины.

События на фронте - последние новости Генштаба

Напомним, что в рамках вечерней сводки за 19 марта в Генштабе ВСУ отметили, что сегодня враг предпринял очередные безуспешные попытки реализовать наступательные действия сразу на пяти направлениях украинского фронта. Однако украинские военные удачно сдержали их атаки.

В частности, враг пытался атаковать под Бахмутом, Ивановском, Богдановке, Григоровке, а также на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Также сегодня стало известно, что в течение суток ВСУ ликвидировали два вражеских ЗРК и нанесли удары по шести районам скопления оккупантов.

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