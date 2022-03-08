За последние чуть меньше, чем две недели, для 1 500 000 украинцев железная дорога стала дорогой жизни.

В пресс-службе УЗ сообщили, что за последние 10 дней им удалось спасти полтора миллиона жизней. Речь идет о количестве эвакуированных пассажиров.

"Для 1 500 000 украинцев железная дорога стала дорогой жизни. Мы сознательно разменяли комфорт и скорость на безопасность. Сейчас это главное. Я в очередной раз прошу прощения у наших пассажиров за дискомфорт. Но наша цель сейчас — дать возможность выехать из-под обстрелов всем желающим. И уже ту ночь все ключевые вокзалы заканчивают день почти без пассажиров. Это результат слаженной работы всей команды. Меня сейчас греет одна мысль. Полтора миллиона наших граждан точно будут спать сегодня спокойно, не просыпаясь от взрывов", - написал в своем Telegram-канале глава УЗ Александр Камышин.

Отметим, "Укрзализныця" сообщила о новые эвакуационные рейсы на Западную Украину. В частности планируются 3 рейса на Львов, Ужгород и Ковель.

Напомним, "Укрзализныця" уволила проводников за вымогательство 1,5 тысячи гривен за эвакуацию. Это первый подтвержденный и вскрытый случай на эвакуационных рейсах.

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