На счету Суровикина - войны РФ в Таджикистане, на Кавказе и в Сирии. Из последней он привез не только звание героя России, но и кличку "Армагеддон".

Генерал Сергей Владимирович Суровикин - символ российской армии. Он жесток и, выполняя приказ, за ценой не постоит. Биография этого офицера - скандалы, насилия и тысячи смертей. Но за верность хозяину этот герой России вместо наказания получает новые воинские звания.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, Суровикина за строптивость характера держат на вторых ролях и выпускают на арену там, где близко поражение. Теперь - в Украине. Он - командующий группировкой российских войск "Юг".

Его боевой путь начинается с Афганистана, а первая награда на кителе Суровикина появляется в 1989-м. Тогда его героизм оценили: на учениях, где у БМП с полным боекомплектом загорелся двигатель, он высадил экипаж, а сам бросился в горящую машину.

Во время августовского путча в 1991 году военные открыли огонь - двое погибших и еще один митингующий был раздавлен бронетехникой. 24-летний командир Сергей Суровикин 7 месяцев будет под стражей, но - удивительный факт - его не просто оправдают, ссылаясь на выполнение приказа, а повысят в звании.

К 20-летию путча, несмотря на протесты солдатских матерей, именно Суровикина пригласят реформировать армию, он станет у истоков военной полиции. А еще через десять лет, к 30-летию августовских событий, исполнительному военачальнику присвоят новое звание - генерал армии.

На счету Суровикина масса скандалов. В 1995-м за незаконный сбыт оружия ему дают год условно, но позже реабилитируют. В 2004-м Суровикина обвинят в избиений по политическим мотивам полковника Цибова, но позднее пострадавший забирает свое заявление. Но в тот же год в кабинете Суровикина и в его присутствии застрелится заместитель командира дивизии по вооружению полковник Штокал. Но дело замяли, военачальник не просто не попадает за решетку, его карьера совершает головокружительный кульбит.

На счету Суровикина - войны РФ в Таджикистане, на Кавказе и в Сирии. Из последней он привез не только звание героя России, но и кличку "Армагеддон".

Поговаривают, что после своего назначения командующим группировкой "Юг" Суровикин потребовал трудоустроить своего близкого друга, генерала Александра Лапина, который теперь возглавляет группировку "Центр". Первое, что они сделали, - наладили логистику российских войск и ожесточённо атаковали украинские позиции на Луганщине.

Напомним, Так, за захват Лисичанска отвечали командующий центральным военным округом РФ генерал-полковник Александр Лапин и командующий воздушно-космическими силами страны-агрессора генерал армии Сергей Суровикин, он также командует южной группой войск оккупантов.

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