Он также отмечает, что "вагнеровцы" никакой тактической угрозы уже не несут и не будут нести.

Глава пресс-службы восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, сколько сейчас оккупантов в Бахмуте и как изменилась российская 25-я армия.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Востоке, в частности возле Бахмута.

По его словам, сейчас на востоке продолжаются интенсивные жесткие бои. Ситуация остается напряженной, однако контролируемой. Враг продолжает применять свою артиллерию, авиацию, танковые подразделения и бить со всего, что они имеют, по позициям Вооруженных сил Украины.

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"Сейчас идут очень жесткие бои на северном фланге. Враг пытается остановить наше продвижение, отбивает все наши атаки, пытается идти вперед... на южном фланге мы продолжаем нашу наступательную операцию, продолжаем закрепляться и удерживать достигнутые рубежи", - отметил Евлаш.

Он добавил, что в Бахмуте противник сосредоточил значительные силы личного состава - более 10 тыс. человек. "Сейчас там идут тяжелые бои. Также артиллерийской бои. С применением всей имеющейся техники", - сказал спикер.

Евлаш отметил, что судя по тому, какие резервы и силы противник бросает на удержание флангов, в частности Северного и Южного, говорить о том, что он собирается покидать этот населенный пункт, не приходится.

Также на вопрос о российской 25-й армии Евлаш рассказал, что она заменила 41-ю армию и 76-ю дивизию на Купянско-Лиманском направлении.

"25-я армия уже полностью укомплектовалась, ее численность выросла. Если раньше мы говорили о 12 тысячах, то сейчас ее численность составляет более 17 тысяч. Они заняли свою позицию вблизи Кременной: немного западнее и южнее этого населенного пункта", - сказал он.

Евлаш также отметил, что подготовка личного состава этого подразделения-на невысоком уровне. И пока там не фиксируется никаких штурмовых действий.

Кроме того, на вопрос о том, что "вагнеровцы" якобы возвращаются воевать в Украине, Евлаш отметил, что "Вагнер" уничтожен и уже ни одного "Вагнера" не существует". "Это остатки от тех недобитков, которые остались еще после того, как" Вагнер" был разбит в конце этой весны – начале лета", - сказал он.

Представитель добавил, что после расформирования их военных лагерей в Беларуси часть этих военных преступников уехала в Африку, часть – домой, а часть – умереть в украинской земле.

"Но это довольно единичные случаи. Мы фиксируем несколько буквально таких, что они приходят на какие-то руководящие инструкторские должности. Но никакой тактической угрозы они уже больше не несут и не будут нести", - подчеркнул Евлаш.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Евлаш заявил, что новосозданная резервная 25-я общевойсковая армия Российской Федерации, которую захватчики уже бросили на фронт, имеет проблемы с техникой и личным составом.

Эта армия новосформирована, собиралась она в течение последнего года из разного контингента. Это мобилизованные, а также бывшие представители разбитых подразделений, которые уже ранее подверглись мощному поражению Силами обороны Украины на восточном направлении.

Евлаш отметил, что Россия пытается компенсировать нехватку личного состава благодаря переброске на фронт резервов.

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