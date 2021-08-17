Янукович вслед за Путиным заявил, что Евромайдан был вызван реализацией проекта "Украина как Антироссия".

Бывший президент Украины Виктор Янукович, после событий Революции Достоинства сбежавший в Россию, выступил с заявлением к украинцам накануне Дня независимости, но в письменной форме.

Заявление Януковича на русском языке в Facebook опубликовал его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

Беглый экс-президент, в частности, решил дать оценку политическим успехам и потрясениям Украины за 30 лет ее независимости. Янукович считает, что в первые годы Украину "спасали" экономические отношения, в частности, с Россией.

Читайте также"Ликвидировали этого дядю": на Донбассе жестко разобрались со стрелявшим по своим боевикомПри этом он обвинил в дальнейшей "вестернизации" политики "национал-патриотов и Запад", а позже российское направление пояснил внешнеполитической "многовекторностью".

Евромайдан, участники которого требовали его отставки, Янукович, как и раньше, назвал "государственным переворотом".

"...он не был результатом нашей "мягкости". Он был вызван реализацией проекта "Украина как Антироссия", и если мы примем этот постулат как данность, то все станет на свои места", – говорится в заявлении Януковича.

"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд, безобидный: "Кто не скачет – тот москаль", призван помочь согреться митингующим на Майдане, но на самом деле оказался сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней. К чему это привело? К войне", - считает Янукович.

Янукович руководил Украиной с 2010 по зиму 2013 годы – пока не сбежал из-за политических акций в Ростов при непосредственной поддержке главы РФ Владимира Путина.

Одним из главных требований участников Революции Достоинства была немедленная отставка Януковича с поста президента, поскольку тот не выполнил свое обязательство по евроинтеграции.

За время протестов сотни граждан были ранены в результате столкновений с силовиками, управляемыми режимом, сотня в противостоянии погибла.

В 2015 году Януковича объявляли в международный розыск. В 2019-м его заочно осудили за государственную измену, доказав его вину в содействии оккупации Россией Крыма.

Автор: Яна Ставская