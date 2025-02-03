Он отметил, что недооценивать противника нельзя.

Украине надо готовиться и быть готовой на случай, если Российская Федерация решит применить ядерное оружие. Об этом командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сказал в интервью для проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии".

В частности, у него спросили, верит ли он в возможность применения ядерного оружия Россией по территории Украины.

"Это полномасштабная война, и недооценивать противника мы не можем. К этому надо готовиться, это надо понимать, и, соответственно, надо быть готовыми. Будет или не будет - это уже другой вопрос. Надо вспоминать фразу, что "Умом Россию не понять", здесь много неизвестных в этом уравнении", - считает Сухаревский.

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В то же время он выразил сомнение, существуют ли вообще какие-то "красные линии", поскольку российский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал этим в контексте поражения объектов на территории России, но даже когда ВСУ поразили загоризонтную систему раннего предупреждения "Контейнер", какого-то сверхжесткого ответа со стороны россиян не было.

"Украина прошла за эти 10 лет путь просто колоссальный. И мы все время противодействуем Путину. На самом деле Путин воюет с нами с момента своего прихода (к власти). Это его стратегия, которая выбрана в плане наращивания империализма, "русского мира"... Ядерное оружие? Я всегда своим солдатам и офицерам говорю: "Зато мы уже в окопах". Мы их должны посадить так же в окопы, и посмотрим, кто из нас сильнее. И поверьте, сильнее окажемся мы", - сказал Сухаревский.

Он отмечает, что Украине просто надо не сдаваться и понимать, что, в отличие от россиян и их захватнической войны, Украина ведет войну за собственное выживание, за собственные ценности, за то, за что боролись наши предки все эти века.

Кремль "бряцает" ядеркой

Как сообщал УНИАН, экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис недавно заявил, что Запад действительно испугался ядерных угроз Кремля и резко сбавил темпы поддержки Украины с осени 2022 года. Российскому диктатору Владимиру Путину удалось запугать западных лидеров, и этот страх до сих пор влияет на взаимодействие Киева с партнерами.

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