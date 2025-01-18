Путину удалось запугать западных лидеров, и этот страх до сих пор влияет на взаимодействие Киева с партнерами.

Запад действительно испугался ядерных угроз Кремля и резко сбавил темпы поддержки Украины с осени 2022 года. Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Оценивая главные успехи и провалы Джо Байдена, который покидает пост президента США, литовский дипломат назвал главной "ошибкой" то, что Вашингтон "поддался на ядерный шантаж России".

"И это был очень конкретный момент, когда мы можем сказать, что тогда все пошло в очень плохом направлении. Это произошло осенью ... 2022 года, когда Украина преуспела в своем первом контрнаступлении", - вспоминает Ландсбергис.

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Он напомнил, что после того, как Силы обороны Украины деоккупировали большую часть Харьковщины и освободили Херсон, все увидели силу Украины и слабость России.

"А дальше Путин вытащил свою карту, и сказал, что использует ядерное оружие, если его армия будет на грани коллапса. И тогда лидеры Запада буквально подняли руки в воздух и сказали: "Мы ничего не можем этому противопоставить". И можно было почувствовать, как будто кто-то "убавил громкость" в помощи Украине. И теперь мы - в этой доктрине. Мы до сих пор в этой доктрине", - сокрушается Ландсбергис.

Ядерные угрозы Кремля: последние новости

Как писал УНИАН, Путину удалось убедить администрацию Байдена, что он якобы действительно готов применить ядерное оружие в случае разгрома российской армии в Украине. Недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывал, что Китай с подачи Вашингтона якобы отказал Путина от применения ядерного оружия.

Бывший советник президента США во времена администрации Трампа, опытный американский политик Джон Болтон в одном из недавних интервью прямо заявлял, что Путин "блефовал", когда намекал на применение ядерного оружия. Он признал, что США "повелись" на этот блеф и сдержали темпы и масштабы своей помощи Украине.

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