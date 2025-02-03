Украина должна процветать экономически и политически, защитники Украины должны получать справедливые социальные блага, и обязательно украинские воины должны вернуться домой.

Победой Украины в войне с Россией должно быть возвращение максимальной площади украинских территорий. Об этом командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский сказал в интервью для проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии".

В частности, он ответил, чем для него лично является победа в войне.

"Я твердо убежден в том, что мы уже победили. Мы все еще Украина, мы все еще независимы, мы есть. Потому что цель "Броска Мангуста" была совсем другая. И поверьте - шансов нам не быть - у нас было очень много. И это уже наша стратегическая победа. Какой она будет в контексте окончания войны? Трудно сказать", - отметил Сухаревский.

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При этом лично сам военный хотел бы закончить войну "на руинах Кремля, а возможно, и дальше".

"Но это по состоянию на сейчас - голубая украинская мечта. Я очень надеюсь, что когда-то это увижу. На этом этапе мне бы хотелось, чтобы война закончилась возвращением максимальной площади наших территорий", - подчеркнул Сухаревский.

Также он выступает за то, чтобы защитники Украины получили справедливые социальные блага.

"Это экономическое и политическое процветание моей страны. Это когда в небе летают не "шахеды" и ракеты, а гражданские самолеты. И когда я могу планировать дальше, чем на несколько часов вперед, в контексте даже элементарного отпуска, в который уже очень хочется", - сказал Сухаревский.

Вместе с тем, в победу он включает и возвращение украинских бойцов домой.

"Это слезы матерей, жен и дочерей от счастья, а не от горя. Это должна быть наша общая победа. Надеюсь, она обязательно будет", - убежден Сухаревский.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий убежден, что нет оснований говорить, что Украина находится в безнадежной ситуации и в 2025 году проиграет России войну. Ветеран считает, что без "корейского железа" армия России коллапсировала бы быстрее.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если бы завершение войны зависело только от Украины, то она могла бы закончиться "уже завтра".

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