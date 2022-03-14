СБУ уже провела допрос оккупанта.

На допрос Службы безопасности Украины попал российский оккупант, который предал Украину еще в 2014 году.

Он – кадровый офицер российских вооруженных сил, уроженец Днепропетровщины. Военную специальность получил в Полтавском военном институте связи.

Попав на войну в Украину, он вспомнил, что здесь живут его родной племянник, тетя и дядя, три брата и сестра. Поэтому он решил сдаться в плен.

"Через 8 лет после измены рашисты устроили ему тест на верность: "убей своего родственника". Но он его не прошел. Вот и сдался в плен. Теперь жалеет о том, что захватчики сделали с Харьковом. Сам понимает - оправдания ему не будет: "мне больно, что и тут я предатель, и там. Я повсюду предатель". Что ж, это был его сознательный выбор. По крайней мере, он сохранил свою жизнь. А СБУ продолжает работать! Все преступники будут отвечать за свои действия", - говорится в заявлении СБУ.

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