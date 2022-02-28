Оккупант рассказал маме, что их отправили на войну с Украиной.

В сети появилась переписка российского оккупанта с мамой. Накануне своей гибели он рассказал ей, что попал в Украину на войну.

Мама спросила у него, почему он так долго не отвечал на сообщения и точно ли он на учениях. Российский солдат ответил ей, что находится не в Крыму на учениях, а на настоящей войне в Украине.

"Мам, я в Украине. Тут настоящая война. Мне страшно. Мы хе**чим по всем подряд, даже по мирным. Нам сказали, что они нас будут приветствовать, а они кидаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело. Я сейчас только вздернуться хочу", - написал солдат.

Напомним, ранее украинские военные задержали диверсанта, который не смог выговорить слово "паляниця".

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