В области была объявлена воздушная тревога.

В Запорожье после утренней атаки РФ снова прогремели взрывы, сообщает "Суспильне". В области в то время была объявлена воздушная тревога.

В Запорожской ОВА местных жителей призвали прислушиваться к звукам тревоги и находиться в укрытиях.

"Пребывайте в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - говорится в сообщении.

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Россияне атаковали Запорожье 31 марта - что известно

Утром 31 марта враг ударил по Запорожью и пригородом из реактивной системы залпового огня. Разрушениям подверглись гражданские сооружения. В одном из частных домов возник пожар, взрывной волной повреждены соседние дома.

Кроме того, удары двумя ракетами С-300 по Запорожью повлекли разрушение одного из объектов инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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