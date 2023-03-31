Из-за россиян сегодня в Запорожском районе было громкое утро.

Утром 31 марта российские захватчики из реактивных систем залпового огня ударил по Запорожью и пригороду.

Ракетный террор мирного населения продолжается, громкое утро выдалось для Запорожского района, об этом в своем Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация. По данным местных властей, противник из РСЗО нанес серию ударов по областному центру и пригороду.

"Разрушениям подверглись гражданские сооружения: возник пожар в частном доме, взрывной волной повреждены соседние дома. Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий попадания на месте. К счастью, без пострадавших", - добавили в ЗОВА.

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Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев написал в мессенджере, что в результате вражеского обстрела поврежден объект инфраструктуры.

"Этой ночью оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела повреждения получил инфраструктурный объект", - поделился чиновник.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Запорожской области длилась с 23:00 30 марта до 2:03 31 числа и в период 05:09 - 05:42 сегодняшнего утра.

Ситуация в Запорожье во время войны с РФ - что сегодня стоит знать

Россияне уже нанесли ряд кровавых и разрушительных ударов по Запорожью. В частности, 22 марта РФ нанесла ракетный удар по городу, серьезные повреждения получили многоэтажники.

Сначала сообщалось об одной жертве и более 30 пострадавших. Позже число погибших в результате российского ракетного удара возросло до трех человек.

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