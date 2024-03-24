Командующий ВС ВСУ поблагодарил украинских летчиков и моряков за успешную боевую работу.

Вечером в субботу, 23 марта 2024 года, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. События на полуострове прокомментировал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – НАШ! Вместе – к победе!" – написал он в телеграм-канале.

В то же время OSINT-аналитики уже назвали вероятное место одного из "прилетов" Так, OSINTtechnical пишет, что целью стал объект Черноморского флота РФ.

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"Похоже, по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow только что попали в главный узел связи Черноморского флота России", – говорится в сообщении.

Он добавил, что Wikimapia обозначает объект как "Информационно-вычислительный центр Черноморского флота России (Севастополь)". Отмечается, что это место просто "обставлено" антеннами.

Взрывы в Крыму: что известно

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму была объявлена воздушная тревога. Сразу в нескольких местах на полуострове слышали взрывы.

Только в Севастополе их было по меньшей мере 6. Еще три взрыва зафиксировали в районе аэродрома "Бельбек".

Так сообщалось о взрывах в Симферополе, Балаклее и в районе Казачьей бухты. К последней впоследствии направились машины скорой и пожарные.

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