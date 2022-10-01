Оккупационные власти заявили о "внештатной ситуации".

Вечером в субботу, 1 октября, во временно оккупированном Россией Крыму на аэродроме Бельбек слышали взрыв.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео клубов черного дыма из-за сильного пожара.

Представитель оккупационной власти Севастополя Развожаев заявил, что на аэродроме Бельбек произошла "внештатная ситуация":

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"По информации спасателей, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Сейчас на месте работают пожарные расчеты. Прошу сохранять спокойствие".

Также взрывы услышали в районе курортного микрорайона Любимовка в северной части Севастополя.

Освобождение Крыма: прогнозы

На днях генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что ВСУ уже к концу 2022 года оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля, а к середине 2023 года они могут оказаться в Крыму.

Военный эксперт, полковник в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что украинские бойцы могут и в 2022 году зайти на полуостров.

А начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что Украина отвоюет Крым уже очень скоро.